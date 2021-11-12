В Приморье закрываются пункты вакцинации

Posted 12 ноября 2021, 00:00
Published 12 ноября 2021, 00:00
Modified 20 августа, 12:11
Updated 20 августа, 12:11
Ровно на один день пара населенных пунктов Приморья лишатся некоторых мест вакцинации. В частности во Владивостоке и Вольно-Надеждинске несколько прививочных пунктов будут закрыты на санобработку. Свою работу они возобновят на следующий день.
«На один день, 12 ноября, некоторые стационарные и мобильные пункты вакцинации во Владивостоке и Вольно-Надеждинске будут закрыты на санитарную обработку. С завтрашнего дня прививочные пункты будут работать по графику», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Точного списка адресов где сегодня пройдет санобработка пока нет, однако известно, что это будут самые популярные у приморцев места.
«Речь о тех пунктах вакцинации, где в последние дни наблюдается особенно большое число посетителей», — уточнили в пресс-службе.
Предположительно это мобильные пункты в правительстве Приморского края, в ТВК «Калина Молл», ТРЦ «Черемушки» и другие.