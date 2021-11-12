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Posted 12 ноября 2021, 00:00

Published 12 ноября 2021, 00:00

Modified 20 августа, 12:11

Updated 20 августа, 12:11

В Приморье закрываются пункты вакцинации

В Приморье закрываются пункты вакцинации

12 ноября 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Приморье уменьшится количество пунктов для вакцинации от COVID-19. Закрытия ожидаются уже сегодня, 12 ноября.

Ровно на один день пара населенных пунктов Приморья лишатся некоторых мест вакцинации. В частности во Владивостоке и Вольно-Надеждинске несколько прививочных пунктов будут закрыты на санобработку. Свою работу они возобновят на следующий день.

«На один день, 12 ноября, некоторые стационарные и мобильные пункты вакцинации во Владивостоке и Вольно-Надеждинске будут закрыты на санитарную обработку. С завтрашнего дня прививочные пункты будут работать по графику», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Точного списка адресов где сегодня пройдет санобработка пока нет, однако известно, что это будут самые популярные у приморцев места.

«Речь о тех пунктах вакцинации, где в последние дни наблюдается особенно большое число посетителей», — уточнили в пресс-службе.

Предположительно это мобильные пункты в правительстве Приморского края, в ТВК «Калина Молл», ТРЦ «Черемушки» и другие.

#Здоровье и экология#Приморье#Коронавирус#Владивосток#Новости#Вакцинация#COVID-19
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