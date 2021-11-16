1 009 непривитых приморцев отстранили от работы — Детковскую и Кожемяко зовут на переговоры

Posted 16 ноября 2021, 06:12
Published 16 ноября 2021, 06:12
Modified 20 августа, 12:13
Updated 20 августа, 12:13
Главному санитарному врачу Татьяне Детковской и губернатору Приморья Олегу Кожемяко предложили пересмотреть срок, за который сотрудники предприятий должны выполнить требования по вакцинации.
Председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков заявил, что члены профсоюзов не отрицают необходимость вакцинации и поддерживают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, однако отведенный сотрудникам предприятий срок на вакцинирование нуждается в пересмотре.
«Их необходимо сдвинуть не менее, чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы», — заявил Владимир Исаков.
По данным на 15 ноября от работы отстранены:
Напомним, с 15 ноября работтодатель в Приморье обязан отстранить работника от выполнения работ или перевести того на удаленный режим работы, если человек не вакцинирован от коронавируса или не поставил первый компонент вакцины. Уже 15 декабря следует отстранять от работы всех, кто не завершил вакцинацию.