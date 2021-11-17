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Posted 17 ноября 2021, 07:12

Published 17 ноября 2021, 07:12

Modified 20 августа, 12:14

Updated 20 августа, 12:14

Что показывал приморский депутат 11-летнему ребенку

Что показывал приморский депутат 11-летнему ребенку

17 ноября 2021, 07:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Депутат
Против депутата Законодательного собрания Приморского края возбуждено уголовное дело. Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — сообщается о официальном релизе пресс-службы.

Ранее стало известно, что депутата Артема Самсонова задержали вне дома, после чего правоохранители пришли с обыском в его квартиру.

Идет расследование.

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#Происшествия#Приморье#Новости#Депутат
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