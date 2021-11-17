Что показывал приморский депутат 11-летнему ребенку

Posted 17 ноября 2021, 07:12
Published 17 ноября 2021, 07:12
Modified 20 августа, 12:14
Updated 20 августа, 12:14
«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — сообщается о официальном релизе пресс-службы.
Ранее стало известно, что депутата Артема Самсонова задержали вне дома, после чего правоохранители пришли с обыском в его квартиру.
Идет расследование.