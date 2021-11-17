Приморские специалисты встанут на борьбу с дипфейками

«Согласно прогнозам, к 2026 году доля дипфейков в инфополе может вырасти до 50%, поэтому если такие проекты поддерживаются на государственном уровне, то в дальнейшем они будут привлекательны не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения инвестиций», — рассказал специалист.