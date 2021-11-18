Иваси к концу ноября уйдут в Японию и рыбалка закончится

«Иваси постепенно уходит в зону Японии. Всего добыто 60 тысяч тонн этой рыбы – на уровне прошлого года. Скумбрии выловлено 9 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн больше 2020 года», — разъяснили в ведомстве.