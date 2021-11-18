Коммуналка «подешевела» для 300 тысяч приморцев в 2021 году

Posted 18 ноября 2021, 05:24
Published 18 ноября 2021, 05:24
Modified 20 августа, 12:14
Updated 20 августа, 12:14
По данным специалистов краевого минтруда, доля краевого бюджета на эту меру поддержки составила 3,2 миллиарда рублей. Помощь федерального бюджета составила 590,4 миллиона рублей.
К краевым льготникам относятся инвалиды и участники ВОВ, ветераны труда, труженики тыла и прочие. Компенсация приходит им после оплаты квитанций.
Однако не следует забывать, что 50%-ная компенсация возможна исключительно после закрытия всех долгов за ЖКУ.
«Граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги. Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены», — разъяснила глава министерства труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.
Обратиться за компенсацией расходов можно в любое отделение МФЦ или в онлайн варианте с помощью интернет-порталов Госуслуги или Социальный портал.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.