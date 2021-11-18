«Пока не развалилось»: наконец нашли подрядчика для ремонта здания Думы Владивостока

Аукцион был завершен на сумме почти ровно 16 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить работы не позднее 25 декабря 2021 года. За это время он обязался отремонтировать крышу, кровлю, чердачное перекрытие, фасад шпиля и ограждения.