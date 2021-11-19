На благоустройство приморских сел направлено более 14 миллионов рублей

Глава ведомства Андрей Бронц рассказал, что проекты оценивались на соответсвие различным критериям и в разработку взяли те, которые набрали наибольшее количество баллов. Отдельно министр отметил неравнодушие и активность самих селян, начиная от просто голоса на собрании и заканчивая личным участием в работах и привлечением средств от бизнесменов.