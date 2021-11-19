На благоустройство приморских сел направлено более 14 миллионов рублей

Posted 19 ноября 2021, 03:50
Published 19 ноября 2021, 03:50
Modified 20 августа, 12:14
Updated 20 августа, 12:14
По данным краевого минсельхоза, в 2021 году конкурсная комиссия взяла в разработку 9 проектов. Из федерального и краевого бюджетов было выделено 14 миллионов рублей.
Глава ведомства Андрей Бронц рассказал, что проекты оценивались на соответсвие различным критериям и в разработку взяли те, которые набрали наибольшее количество баллов. Отдельно министр отметил неравнодушие и активность самих селян, начиная от просто голоса на собрании и заканчивая личным участием в работах и привлечением средств от бизнесменов.
В Новонежинском сельском поселении Шкотовского района отремонтировали дворовй проезд, привели в порядок тротуар и парковки.
В Краснояровском сельском поселении Пожарского района благоустраивают зоны отдыха и побережье реки Бикин.
в Верхнеперевальском сельском поселении восстановили памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В работах активно участвовали местные жители.
В уссурийском селе Новоникольское сделали пешеходную аллею.
В поселке Тавричанка Надеждинского района продолжается модернизация уличного освещения, тротуаров, аллей. Идет ремонт водоотводов, ливневок, площадок для ТКО, общественных колодцев и водоразборных колонок.
Подать заявку на благоустройство сельской территории в 2022 году можно с 22 по 30 ноября в соответствующем разделе официального сайта краевого минсельхоза, а также по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 308.
Телефон: 8 (423) 241-13-22.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.