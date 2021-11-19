«Заключение под стражу на 2 месяца»: подозреваемому в педофилии приморскому депутату избрали меру пресечения

Posted 19 ноября 2021, 06:06
Published 19 ноября 2021, 06:06
Modified 20 августа, 12:14
Updated 20 августа, 12:14
«По ходатайству следователя суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.
По версии следствия, подозреваемый, отдыхая на Шаморе при общении с 11-летним ребенком продемонстрировал тому интимный предмет и рассказал о его назначении. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 4 пункт б ст 132 УК РФ.
В квартире Самсонова прошли обыски, прошли проверки, опознания, очные ставки, назначены судебные экспертизы.
Самсонов с обвинениями не согласен.