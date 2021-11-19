«Заключение под стражу на 2 месяца»: подозреваемому в педофилии приморскому депутату избрали меру пресечения

По версии следствия, подозреваемый, отдыхая на Шаморе при общении с 11-летним ребенком продемонстрировал тому интимный предмет и рассказал о его назначении. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 4 пункт б ст 132 УК РФ.