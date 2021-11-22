Приморцы теперь могут пожаловаться «Алисе» на бытовые проблемы

«Оставить обращение стало еще проще. У каждого из нас есть телефон, компьютер. Удобно в режиме реального времени рассказать «Алисе» о том, что и где нужно починить, исправить. Но голосовое сообщение должно быть конкретным и конструктивным», — рассказала и.о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко.