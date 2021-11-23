Мифы и легенды о вакцинации

— На сегодняшний день у нас есть векторные вакцины и мРНК-вакцины. В них легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому, как только в Китае были просчитаны и опубликованы генетические последовательности коронавируса SARS-CoV-2, учёные со всего мира могли приступить к работе, даже не имея на руках самого вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок по доставке генетического материала. Это как конструктор, в котором несложно поменять детали.