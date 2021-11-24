Банда племянника ЗСПК Текиева — под следствием

«Следователем следственной части следственного Управления УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство). В настоящее время личности злоумышленников установлены. Трое жителей Приморского края совершали вымогательства в отношении водителей большегрузного автотранспорта, требуя у них передачи 100 тысяч рублей за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.