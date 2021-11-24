zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2021, 05:22

Published 24 ноября 2021, 05:22

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

24 ноября 2021, 05:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Интернет
Компания «Ростелеком» стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS-провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 год, ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов «Ростелекома» сконцентрировано в группе компаний «Ростелеком-ЦОД», в состав которой в начале 2020 вошел облачный провайдер «ДатаЛайн». По результатам 2020 года «Ростелеком» поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131%.

«Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд рублей. Эксперты «Ростелеком» ожидают высоких темпов роста направления на уровне ~20% в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem решений и роста потребления облачных сервисов.

Справка:

«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. Компания управляет геораспределенной сетью дата-центров по всей России общей емкостью 12,5 тысяч стоек. В числе ключевых объектов — комплекс дата-центров в Москве I, II, III, дата-центры NORD и OST, ММТС-9, мегаЦОД в Удомле, сеть узлов обмена трафиком.

#Общество#Приморье#Новости#Интернет#Технологии#Ростелеком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика