«Цены взвинтило моментально»: чем вызвано удорожание продуктов и жилья в Приморье

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За год с октября 2021 года по октябрь 2022-го цены на продукты в нашем регионе выросли почти на 8%. Об этом сообщают в Приморскстате. Удорожание также наблюдается на рынках непродовольственных товаров и жилья. Неприятное для жителей региона явление объясняется как глобальными процессами, так и местными особенностями.

Рост цен в магазинах региона разнится в зависимости от категории товаров. Более детальное рассмотрение показывает, что некоторые позиции в Приморье подорожали заметно больше других. Например, мясо и птица, рыба, куриные яйца и овощи прибавили в цене на 12-35% за 12 месяцев. Среди непродовольственных товаров лидируют стройматериалы, которые стали за год дороже почти на 32%. Бензиновый провокатор Автомобилисты Приморья едва ли не каждый месяц фиксируют рост цен на бензин. В этой категории на первом месте оказался 98-й, подорожавший на 8,6% с конца 2020 года. Немного отстают 92-й и 95-й, цена которых на заправках региона подскочила за год примерно на 8% и 7,6% соответственно. Именно подорожание горючего и лежит в основе общего роста цен, как рассказал корреспонденту «Золотого Рога» кандидат экономических наук Олег Правиков. – Цены на топливо растут из-за того, что растут мировые цены на нефть. Россия экспортирует нефть в другие страны, и на внутреннем рынке есть привязка к мировым ценам. Это делается, чтобы получать прибыль [от продаж внутри страны], – объяснил эксперт. Повышение цен на бензин вызывает рост транспортных расходов у всех компаний. Пытаясь компенсировать возросшие траты на доставку, фирмы задирают итоговые цены на свои товары в магазинах. В Приморье ситуация усугубляется необходимостью привозить топливо из Хабаровского края. Транспортные расходы на доставку бензина дополнительно увеличивают стоимость горючего как для жителей региона, так и для местных предпринимателей. Последние, в свою очередь, не могут не учитывать транспортные расходы при формировании цен, с которыми приморцы сталкиваются каждый день. И жильё же тоже Дорожают в регионе не только товары, но и жильё. По данным Приморскстата, к октябрю 2021 года стоимость квадратного метра в новостройках региона достигла 116 409 рублей. Вторичная недвижимость оказалась ещё дороже – в этом сегменте цена «квадрата» достигла 118 178 рублей. В отличие от продуктов или стройматериалов, жильё становится дороже не из-за глобальных процессов. Рост цены квадратного метра вызван высоким спросом – благодаря программе «Дальневосточная ипотека» приморцы всё чаще решаются на покупку квартир. – У нас была запущена программа льготной ипотеки, и это моментально взвинтило цены. Больше людей получили возможность приобрести жильё, и спрос взлетел, – отметил Олег Правиков Застройщики и собственники, увидев такой интерес, начали просить больше за жилплощадь. Прогноз у экономиста безрадостный – если подскочить цены на жильё в регионе смогли быстро, то опускаться они будут гораздо дольше, и только в случае долговременного падения спроса. – Даже если сегодня покупательская способность населения снижается, цены уже достигли определённого уровня. Потребуется длительное время, чтобы они снова пошли вниз, – подчеркнул эксперт. Не стоит в ближайшем будущем ожидать и падения цен на товары в магазинах региона – как считает эксперт, «сохранится такая динамика, какая наблюдается сейчас».