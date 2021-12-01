В порту Владивостока стоит брошенное иностранное судно

«В нарушение требований законодательства о безопасности мореплавания судно длительное время находится без экипажа и электроснабжения. Неисполнение владельцем российских законов может повлечь за собой негативные последствия, вплоть до гибели судна и загрязнения окружающей среды», — сообщили в пресс-службе ведомства.