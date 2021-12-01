zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2021, 07:24

Published 1 декабря 2021, 07:24

Modified 20 августа, 12:18

Updated 20 августа, 12:18

Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура

Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура

1 декабря 2021, 07:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Приморская транспортная прокуратура заинтересовалась задержками прибытия и отправления 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока. Назначена проверка.

Тяжелые погодные условия внесли свои коррективы в график прилета и убытия самолетов в международном аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры задерживается прибытие и отправление 18 рейсов.

В пресс-службе аэропорта сообщают, что на взлетно-посадочных полосах и рулежной дорожке постоянно работают 10 единиц снегоуборочной техники.

Известно, что задерживаются рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Москву и Красноярск. Рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск.

Все еще задерживаются рейсы из Красноярска, с Камчатки и Иркутска.

Прокуратура оценит как оператор аэродрома обеспечивает бесперебойное обслуживание самолетов, установит соблюдены ли права пассажиров.

С аэропортом связана еще одна неприятная история сегодняшнего дня. По сообщениям «Новых Медиа», самолет, который прилетел из Москвы простоял в чистом поле около четырех часов. Все это время пассажиров не выпускали. Перед этим вылет рейса из Москвы задержался на 7 часов.

#Происшествия#Приморье#Владивосток#Новости#Прокуратура#Погода#Аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика