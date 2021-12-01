Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура

Posted 1 декабря 2021, 07:24
Published 1 декабря 2021, 07:24
Modified 20 августа, 12:18
Updated 20 августа, 12:18
Тяжелые погодные условия внесли свои коррективы в график прилета и убытия самолетов в международном аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры задерживается прибытие и отправление 18 рейсов.
В пресс-службе аэропорта сообщают, что на взлетно-посадочных полосах и рулежной дорожке постоянно работают 10 единиц снегоуборочной техники.
Известно, что задерживаются рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Москву и Красноярск. Рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск.
Все еще задерживаются рейсы из Красноярска, с Камчатки и Иркутска.
Прокуратура оценит как оператор аэродрома обеспечивает бесперебойное обслуживание самолетов, установит соблюдены ли права пассажиров.
С аэропортом связана еще одна неприятная история сегодняшнего дня. По сообщениям «Новых Медиа», самолет, который прилетел из Москвы простоял в чистом поле около четырех часов. Все это время пассажиров не выпускали. Перед этим вылет рейса из Москвы задержался на 7 часов.