Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура

С аэропортом связана еще одна неприятная история сегодняшнего дня. По сообщениям «Новых Медиа», самолет, который прилетел из Москвы простоял в чистом поле около четырех часов. Все это время пассажиров не выпускали. Перед этим вылет рейса из Москвы задержался на 7 часов.