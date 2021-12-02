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Posted 2 декабря 2021, 06:50

Published 2 декабря 2021, 06:50

Modified 20 августа, 12:18

Updated 20 августа, 12:18

«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали

«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали

2 декабря 2021, 06:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Море
Вольеры «китовой тюрьмы» вывезли из бухты Средняя Приморского края. В 2018-19 годах там содержали 10 косаток и 84 белухи.

«Конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению», —сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Новый собственник намерен переработать остатки вольеров и использовать их для ремонта судов.

Несмотря на все договоры и предписания, выяснилось, что меры по освобождению бухты от вольеров так никто и не принял. Поэтому пришлось вмешаться прокуратуре.

«По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО «Лакколит» плавучие конструкции демонтированы», — заявили в прокуратуре.

#Общество#Приморье#Новости#Прокуратура#Море#Природа
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