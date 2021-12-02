Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)

Posted 2 декабря 2021, 03:36
Published 2 декабря 2021, 03:36
Modified 20 августа, 12:18
Updated 20 августа, 12:18
Подрядные организации провели ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. Во многих районах были восстановлены поврежденные борта, сетчатые ограждения, лампы освещения. Протестированы и доведены до рабочего состоянии системы подачи воды.
На территориях городских школ планируется залить 17 катков. На придомовых территориях откроют 75 хоккейных коробок.
В парке Лазо будет организован традиционный каток с прокатом коньков.
К заливке приступят, когда температура воздуха опустится до стабилных -10 градусов.
Первыми зальют те, которые находятся в тени. Работы будут проводить вечером.
Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:
Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока: