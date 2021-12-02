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Posted 2 декабря 2021, 03:36

Published 2 декабря 2021, 03:36

Modified 20 августа, 12:18

Updated 20 августа, 12:18

Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)

Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)

2 декабря 2021, 03:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Спорт
Во Владивостоке заканчивают подготовку к заливке хоккейных коробок. Этой зимой в городе будет не менее 75 катков во всех районах.

Подрядные организации провели ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. Во многих районах были восстановлены поврежденные борта, сетчатые ограждения, лампы освещения. Протестированы и доведены до рабочего состоянии системы подачи воды.

На территориях городских школ планируется залить 17 катков. На придомовых территориях откроют 75 хоккейных коробок.

В парке Лазо будет организован традиционный каток с прокатом коньков.

К заливке приступят, когда температура воздуха опустится до стабилных -10 градусов.

Первыми зальют те, которые находятся в тени. Работы будут проводить вечером.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

  • Днепровский пер., 2
  • Сабанеева, 15
  • Камский пер., 16
  • Жигура, 48
  • Волховская, 27
  • Днепровская, 24
  • Океанский пр-кт, 125
  • Сабанеева, 22
  • Красного Знамени, 85
  • 100-летия Владивостока, 74
  • Карбышева, 50
  • Руднева, 1
  • Иртышская, 18
  • Иртышская, 32
  • Океанский пр-кт, 140
  • Тухачевского, 28
  • Карьерная, 11
  • Гамарника, 16
  • Сельская, 5
  • Карбышева, 16
  • Героев Хасана, 10-12
  • Бурачка, 11
  • Каштановая, 11
  • 1-я Поселковая, 25
  • 2-я Поселковая, 34
  • Зои Космодемьянской, 38
  • Ольховая, 17
  • Зои Космодемьянской, 12
  • Черемуховая, 22
  • Вилкова, 15а
  • Гризодубовой, 63
  • Борисенко, 58
  • Борисенко, 96
  • Калинина, 257
  • 100-летия Владивостока, 159б
  • Магнитогорская, 18
  • Русская, 99
  • Енисейская, 18
  • Русская, 86
  • Фанзавод, 18
  • Артековская, 1
  • Чапаева, 2
  • Фадеева, 8-а
  • Суханова, 4
  • Светланская, 197
  • Адмирала Кузнецова, 50
  • Каплунова, 8
  • Щитовая, 27-а
  • Адм. Кузнецова, 74
  • пр. Красного Знамени, 133/1
  • Тунгусская, 69
  • Шепеткова, 25, 27
  • Невельского, 31
  • Адмирала Юмашева, 14г
  • Хабаровская, 7
  • Сипягина, 22
  • Хабаровская, 24б

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

  • Океанский пр., 143, гимназия № 2
  • Красного Знамени, 123, СОШ № 11
  • Пирогова, 7 СОШ № 16
  • Амурская, 14 СОШ № 26
  • 4-я Восточная, 93 СОШ № 37
  • 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
  • Пацаева, 2, СОШ № 54
  • Народный пр., 27а, школа № 56
  • Терешковой, 25, СОШ № 59
  • Русская, 43, СОШ №60
  • Бородинская, 7, СОШ №63
  • п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
  • Жигура, 52а, СОШ № 67
  • п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71
  • Харьковская, 7, СОШ № 74
  • п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79
  • Каштановая, 5а, СОШ № 81
#Общество#Спорт#Приморье#Владивосток#Новости#Дети
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