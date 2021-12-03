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Posted 3 декабря 2021, 05:23

Published 3 декабря 2021, 05:23

Modified 20 августа, 12:20

Updated 20 августа, 12:20

«Раз уже было»: в коллекции «управляек» Приморья уже 159 предписаний за плохую уборку снега

«Раз уже было»: в коллекции «управляек» Приморья уже 159 предписаний за плохую уборку снега

3 декабря 2021, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
Госжилинспекция ведет проверку работы управляющих компаний по уборке снега. Уже выдано 159 предписаний, вторым шагом будет штраф.

«Работа идет, но далеко не везде нужными темпами и требуемого качества. По законодательству управляющей компании после прекращения осадков дается двое суток на устранение последствий. Основные нарушения, выявляемые инспекторами, – это несвоевременная расчистка придомовых территорий и подсыпка пескосоляной смесью», – пояснил руководитель жилинспекции Евгений Баршай.

Первым делом нужно расчищать подходы к подъездам и подъезды к мусорным контейнерам. Запаркованность автомобилями мешает работе большой техники, однако этот вопрос жилинспекцию не волнует.

«Территории должны убираться несмотря на все сложности. И жилинспекция фиксирует подобные нарушения, выдает пока предписания, их оформлено уже почти 160. После этого уже последуют штрафы в отношении нерадивых компаний, их размер может достигать 250 тысяч рублей», – подчеркнул глава жилищной инспекции.

Председатель правительства Приморья Елена Пархоменко поставила перед коммунальщиками первоочередную задачу — беспрепятственный вывоз мусора с жилых кварталов.

«Такая задача поставлена как перед дорожными службами, управляющими организациями, так и перед Приморским экологическим оператором, транспортными компаниями. Да, ситуация сложная, но нужно находить пути решения – привлекать дополнительную технику, в том числе, повышенной проходимости, людей», – обозначила зампред правительства региона.

Жильцов просят не парковаться у мусорных контейнеров и не мешать расчистке территорий от снега.

#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Мусор#Управляющие компании#Снег#Снегопад
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