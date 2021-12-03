Размер имеет значение или Как банки мерялись вкладами

Однако если по набору продуктов Тинькофф выступает «сателлитом» Альфы, то по всему остальному «дублирует» Сбербанк. Вы действительно можете пополнять вклад. Но, если начнёте делать это ранее, чем истекут «пилотные» 30 дней, то вместо 7,76% сразу получите 6%. А если убрать флажок с графы «Оставлять проценты», то потеряете ещё 0,15% или 800 руб. В итоге нам обещают 23 290 руб., но при этом необходимо иметь платную подписку Tinkoff Pro, а стоит такая 200 руб. в месяц или 2 400 руб. в год. Без неё сразу потеряете 1,5% или 4 790 руб. Таким образом, учитывая плату за подписку, «на руки» мы получим 21 290 руб., что является крайне низким показателем.