COVID-19 ставит в Приморье рекорды

«За прошедшие выходные не смогли справиться с опасным заболеванием восемь приморцев. Каждый четвертый, находящийся на стационарном лечении, – в тяжелом состоянии. Убедительно призываем жителей и гостей региона не пренебрегать двумя простыми, но действенными способами борьбы с инфекцией – строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и вакцинация», — подчеркивают специалисты.