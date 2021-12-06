COVID-19 ставит в Приморье рекорды

Posted 6 декабря 2021, 00:35
Published 6 декабря 2021, 00:35
Modified 20 августа, 12:20
Updated 20 августа, 12:20
«За прошедшие выходные не смогли справиться с опасным заболеванием восемь приморцев. Каждый четвертый, находящийся на стационарном лечении, – в тяжелом состоянии. Убедительно призываем жителей и гостей региона не пренебрегать двумя простыми, но действенными способами борьбы с инфекцией – строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и вакцинация», — подчеркивают специалисты.
Пока в остальной России динамика заболеваемости «четвертой волны» идет на спад, Приморье продолжает ставить антирекорды. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Приморском крае — 90 785.
В регионе работают более 200 пунктов вакцинации. Привились уже 818 023 приморца, полностью завершили иммунизацию 557 142 жителя края. Однако этого все еще не достаточно для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.