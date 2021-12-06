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Posted 6 декабря 2021, 00:35

Published 6 декабря 2021, 00:35

Modified 20 августа, 12:20

Updated 20 августа, 12:20

COVID-19 ставит в Приморье рекорды

COVID-19 ставит в Приморье рекорды

6 декабря 2021, 00:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Приморье вновь поставило «антирекорд» по количеству выявленных зараженных COVID-19 за сутки. За воскресенье выявлено 465 новых случаев.

«За прошедшие выходные не смогли справиться с опасным заболеванием восемь приморцев. Каждый четвертый, находящийся на стационарном лечении, – в тяжелом состоянии. Убедительно призываем жителей и гостей региона не пренебрегать двумя простыми, но действенными способами борьбы с инфекцией – строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и вакцинация», — подчеркивают специалисты.

Пока в остальной России динамика заболеваемости «четвертой волны» идет на спад, Приморье продолжает ставить антирекорды. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Приморском крае — 90 785.

В регионе работают более 200 пунктов вакцинации. Привились уже 818 023 приморца, полностью завершили иммунизацию 557 142 жителя края. Однако этого все еще не достаточно для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.

#Здоровье и экология#Приморье#Коронавирус#Новости#Статистика#Вакцинация#COVID-19
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