Нахального жителя Приморья вывезли подальше от людей

Сейчас тигр уже на свободе бегает по просторам нацпарка «Зов тигра». Специалисты подобрали ему место, где еды у хищника будет в достатке. В качестве «награды» за деятельность, тигра «поощрили» GPS-передатчиком. Теперь за ним будут пристально следить.