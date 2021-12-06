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Posted 6 декабря 2021, 02:12

Published 6 декабря 2021, 02:12

Modified 20 августа, 12:20

Updated 20 августа, 12:20

Нахального жителя Приморья вывезли подальше от людей

Нахального жителя Приморья вывезли подальше от людей

6 декабря 2021, 02:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Амурский тигр
В течение двух недель опасный житель Приморья терроризировал население Пожарского района. Пока его не поймали, он успел довести счет своих жертв до 7.

Жителям частных подворий села Нагорное пришлось в последние пару недель не сладко. К ним домой повадился захаживать тигр. За это время сельчане не досчитались 7 собак.

После многочисленных жалоб опасного хищника изловили специалисты. Выяснилось, что это здоровый молодой самец 2-3 лет. Из-за снижения популяции кабанов, он был вынужден охотиться на косуль, которые предпочитают селиться поближе к человеческому жилью. Но и домашними собаками тигры тоже не брезгуют, поэтому полосатый нахал поддался искушению.

Сейчас тигр уже на свободе бегает по просторам нацпарка «Зов тигра». Специалисты подобрали ему место, где еды у хищника будет в достатке. В качестве «награды» за деятельность, тигра «поощрили» GPS-передатчиком. Теперь за ним будут пристально следить.

Молодой наглец получил кличку Горный.

#Происшествия#Приморье#Новости#Амурский тигр
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