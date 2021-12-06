Приморский производитель марикультуры нацелился на рынки Китая и Кореи

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. За это время ее лауреатами стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие макрорегиона.