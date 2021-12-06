В мэрии Владивостока определились со схемой уборки улиц от снега

— Основная задача на сегодняшний день — выпустить из города машины, припаркованные на обочинах. Но использование крупной техники днём на основных магистралях создает дополнительные пробки. Эти работы переносим на ночь, днём чистим внутриквартальные проезды, — заявил мэр города Константин Шестаков. — Кроме того, необходимо обратить внимание на пешеходные связи, особенно рядом с крупными транспортными развязками, такими как Луговая, Семеновская и Баляева. Здесь нужно увеличить количество «ручников».