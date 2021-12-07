Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT

Кроме того, не стоит сильно переживать, если российским банкам, как грозят, откажут в покупке самой ходовой валюты в мире — долларов и евро. У большинства российских кредитно-финансовых организаций счета в долларах открыты в американских банках, в евро — в германских. Если санкции будут вводить американские банки и откажут в покупке их денег, то посредством корреспондентских отношений доллары для вас приобретут европейски банки. И наоборот. Правда, сам процесс совершения банковских операций усложнится, и возрастут в два раза комиссионные финансистов при конвертации валют.