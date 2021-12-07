Мозги в помощь: студентов ДВФУ научили быть интеллектуальными волонтёрами

— Фишка в том, что ты можешь, не выходя из дома, на компьютере помогать благотворительным фондам, НКО, малым предприятиям, которые не могут себе позволить нанять того же айтишника, оформителя или юриста. Интеллектуальный волонтёр обладает опытом или знаниями, компетенциями из каких-то сфер, может сделать эскиз, баннер или даже договор. Это и есть то интеллектуальное волонтёрство, которое за рубежом так востребовано, — объясняет Светлана Опенько.