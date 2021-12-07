Предприятия по добыче полезных ископаемых набрали кредитов больше всех компаний в ДФО

Более половины общей суммы долга компаний и ИП в ДФО приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых (23,6%), а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (16,4%), обрабатывающие производства (13,7%). Доля задолженности организаций, работающих в сфере недвижимости, составляет 9%, еще около 8% — предприятий торговли, ремонта автомобилей и бытовых товаров.