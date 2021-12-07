Приморье лидирует в программе «Дальневосточная ипотека»

«Дальневосточная ипотека» стартовала с 2019 года. Благодаря ей, молодые семьи в браке в возрасте до 35 лет включительно, а также участники «Дальневосточного гектара» могут получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Полученное финансирование можно пустить на покупку квартиры в новостройке, если это городской округ, либо купить вторичное жилье или построить дом в сельском округе.