zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Примсоцбанк представил обновлённые пакеты РКО

7 декабря 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Примсоцбанке начали действовать пакеты расчётно-кассового обслуживания, которые предусматривают ещё большую экономию расходов клиентов.
Сюжет
Банки

Так, теперь в пакет «Лайт», стоимость которого составляет 1 000 руб. в месяц, включён бесплатный пересчёт наличных средств до 100 000 руб. Комиссия за перечисление средств платежным поручением с расчётного счёта юридического лица на счёт физлица в Примсоцбанке до 150 000 руб. отсутствует. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счёта в рамках пакета «Бизнес», стоимость которого составляет 3 000 руб. в месяц, в сумме до 300 000 руб. составляет 1%, за перечисление до 150 000 руб. на счёт физлица – отсутствует.

Пакет «ВИП» включает в себя бесплатный пересчёт наличных до 500 000 руб. и бесплатное перечисление на счёт физлица до 300 000 руб. Стоимость пакета при этом составлят 6 000 руб. в месяц.

Отметим, пакеты РКО – это удобный инструмент, который позволяет оптимизировать расходы компании за счёт удобной тарификации. Благодаря новому предложению, ИП смогут сфокусироваться на ведении своего бизнеса и получить максимальную выгоду от банковского обслуживания.

Мы постоянно изучаем потребности наших клиентов и предлагаем им решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам, которые стоят перед бизнесом. Также мы обновили текущие пакеты, постаравшись учесть отзывы наших клиентов, – отмечает начальник отдела обслуживания юридических лиц Олеся Пинчук.

Ознакомиться подробнее с тарифами, а также подать заявку на пакеты расчётно-кассового обслуживания можно на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

#Банки#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56