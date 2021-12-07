Примсоцбанк представил обновлённые пакеты РКО

Так, теперь в пакет «Лайт», стоимость которого составляет 1 000 руб. в месяц, включён бесплатный пересчёт наличных средств до 100 000 руб. Комиссия за перечисление средств платежным поручением с расчётного счёта юридического лица на счёт физлица в Примсоцбанке до 150 000 руб. отсутствует. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счёта в рамках пакета «Бизнес», стоимость которого составляет 3 000 руб. в месяц, в сумме до 300 000 руб. составляет 1%, за перечисление до 150 000 руб. на счёт физлица – отсутствует.