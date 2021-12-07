В Приморье три проекта рекомендовали признать приоритетными инвестициями

Кроме того, в краевом центре, в районе Русской, 57 планируется строительство многоуровневой автопарковки с торговыми помещениями. Предполагается, что здание общей площадью более трёх тысяч квадратных метров будет иметь четыре этажа: на первом разместятся торговые точки и заведения общественного питания, на остальных — 160 парковочных мест. Инициатор проекта — ООО «Реновация Владивостока». Идею постройки парковки поддержали местные жители, часть парковочных мест предполагается зарезервировать за городской клинической больницей Владивостока.