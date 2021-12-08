Кризис в морских портах Приморья помог Россельхознадзору оптимизировать свою работу

«По завершению физического контроля происходит оформление рыбной продукции без ожидания полной выгрузки трюмной партии с борта судна на берег. Что сокращает время оформления продукции в 2-3 раза. Если раньше на оформление партии уходило до 2-3 дня, то сейчас — от получаса», — рассказал инспектор отдела ветконтроля на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области Сергей Зарытов.