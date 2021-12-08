Приморье выполнило план вакцинации от COVID-19 на 68%

«Наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации определяется лечащим врачом на основании динамики заболевания. Решение о выдаче справки о наличии медотвода принимает врачебная комиссия медорганизации, в которой наблюдается пациент по заболеванию. В справке о наличии у пациента медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинский отвод), срок действия медицинской справки, место для предоставления справки. Также должна быть печать медицинской организации и подпись врача», — сообщили специалисты.