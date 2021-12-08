В Госдуме приняты во втором чтении поправки в закон, расширяющие права полицейских

Кроме того, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания нарушителей.
Также, законопроект регламентирует оцепление строений и территорий, ограждение мест проведения публичных и массовых мероприятий.
Прописываются полномочия стражей порядка в границах оцепленного участка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещённых веществ, но и если есть подозрения, что они скрывают предметы хищения.
Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцеплённую территорию или не выпускать с неё.