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В Госдуме приняты во втором чтении поправки в закон, расширяющие права полицейских

8 декабря 2021, 00:37
Фото: 1mediainvest.ru
Если корректировки в закон «О полиции» будут приняты окончательно, то стражам порядка дадут право вскрывать автомобили — для спасения жизни граждан и обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых. Вскрывать машины разрешат, даже если в салоне авто закрылись люди.

Кроме того, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания нарушителей.

Также, законопроект регламентирует оцепление строений и территорий, ограждение мест проведения публичных и массовых мероприятий.

Прописываются полномочия стражей порядка в границах оцепленного участка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещённых веществ, но и если есть подозрения, что они скрывают предметы хищения.

Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцеплённую территорию или не выпускать с неё.

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#Новости#Полиция#Госдума#Законодательство#Приморье#Общество
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