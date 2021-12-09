Чем на самом деле занимаются НКО, расскажут во Владивостоке

«Люди добрые» — первый документальный спектакль о благотворительности в жанре сторителлинга, — рассказал директор Пушкинского театра Александр Вовненко. — Он человеку доброму в каждом посвящается».
В центре повествования — истории от лидеров российских НКО, сделавших помощь людям своей профессией.
Свои истории расскажут успешный банковский сотрудник, выстроивший эффективную систему помощи бездомным людям; директор модного ресторана, открывшая первый благотворительный магазин; художница, создавшая несколько благотворительных фондов; американка, приехавшая на стажировку в Советский Союз и оставшаяся, чтобы бороться за равные возможности россиян с инвалидностью; молодая мать, попавшая в больницу с ребенком, и изменившая законодательство в области сиротства; инженер-энергетик, развивающий движение социального волонтерства; педагог, говорящий правду о пожарах и добившийся их снижения; сотрудник НИИ, создавший крупнейшую благотворительную организацию в регионе; переводчица, ставшая просветителем; юрист, сказавший «стоп» домашнему насилию.
«Кто они? Святые? Сумасшедшие? Легко и иронично герои спектакля говорят о сложном: что ими движет и зачем им это нужно; как к ним относятся те, кому они помогают, и те, кого просят о помощи; через какие сложности им приходится проходить, следуя главной заповеди помогающего — „не навреди“, и как благотворительность из „занятия для городских сумасшедших“ стала сферой притяжения самых деятельных и талантливых наших современников. А главное, что делать, чтобы на Руси всем жить стало хорошо», — говорит Александр Вовненко.
По окончании спектакля — дискуссия, встреча с автором и режиссёрами спектакля. Вход свободный. Начало в 19 часов.
Алина Лучина