Чем на самом деле занимаются НКО, расскажут во Владивостоке

«Кто они? Святые? Сумасшедшие? Легко и иронично герои спектакля говорят о сложном: что ими движет и зачем им это нужно; как к ним относятся те, кому они помогают, и те, кого просят о помощи; через какие сложности им приходится проходить, следуя главной заповеди помогающего — „не навреди“, и как благотворительность из „занятия для городских сумасшедших“ стала сферой притяжения самых деятельных и талантливых наших современников. А главное, что делать, чтобы на Руси всем жить стало хорошо», — говорит Александр Вовненко.