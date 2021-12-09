Дальневосточное дерби возвращается во Владивосток: ХК «Адмирал» против ХК «Амур»

Тем не менее, судя по последним матчам, команда обзавелась своим игровым рисунком и жаждет побед, а значит «оранжево-чёрным» придется не сладко. После победы над одним из лидеров чемпионата - московским «Динамо» - хоккеисты заряжены на победу.