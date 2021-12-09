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Дальневосточное дерби возвращается во Владивосток: ХК «Адмирал» против ХК «Амур»

9 декабря 2021, 06:18
Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» 12 декабря на домашнем льду принимет хабаровский «Амур». Противостояние «моряков» и «тигров» начнётся в 17:00. Билеты уже в продаже в кассах «Фетисов Арены» и на сайте hcadmiral.ru.

«Моряки» возвращаются домой после непростой победы над столичным «Динамо», чтобы показать хабаровским «тиграм» — «кто в доме хозяин». Противостояние заклятых друзей обещает быть жарким, фанаты соскучились по острому и принципиальному Дальневосточному дерби.

Напомним, прошлый сезон 2020/21 «Адмирал» пропустил из-за пандемии, в нынешний же сезон команда вернулась сменив имидж. Появились новые фирменные цвета – черный и золотой, стилистически сделавшие визуал «Адмирала» более близким к военно-морской тематике.

Кстати, в обоих клубах относительно недавно поменялись главные тренеры. У руля «Адмирала» встал Леонид Тамбиев, в хабаровской команде – Михаил Кравец. Отметим, что у «тигров» было время сыграться. А вот примоскому клубу, после долгого перерыва, пришлось набирать команду «на борт» практически заново.

Тем не менее, судя по последним матчам, команда обзавелась своим игровым рисунком и жаждет побед, а значит «оранжево-чёрным» придется не сладко. После победы над одним из лидеров чемпионата - московским «Динамо» - хоккеисты заряжены на победу.

Особой пикантности грядущему матчу добавляет тот факт, что в октябре губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, известный своими скандальными заявлениями, практически бросил вызов главе Приморья Олегу Кожемяко. Он предложил коллеге пари: чья команда одержит больше побед по итогам четырёх матчей. Талисману проигравшей команды предстоит выйти на следующую игру в свитере противника. Однако вызов от молодого «управленца» ожидаемо был проигнорирован.

«Моряки» уже преподали «тиграм» небольшой урок и готовятся его повторить.

#Новости#Владивосток#Спорт#Хоккей#Хабаровский край#Адмирал#Олег Кожемяко#Приморье#Приморский край
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