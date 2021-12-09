Константин Шестаков: Этот снегопад — мое боевое крещение

— Человек не подготовил площадки для вывоза снега, с поставленной задачей не справился. Если это парализовало уборку на всю ночь, то это не те люди, которые должны идти с нами в новый год. Второй человек организовывал содержание городских территорий. Как говорят, коней на переправе не меняют, но, к сожалению, многие готовы уйти, чтобы сделать свою жизнь спокойнее. А в муниципалитете спокойной жизни не бывает никогда. У нас заканчивается снегопад, появляются новые задачи. Но есть люди, которые готовы работать на благо Владивостока, так что обновлять команду придется, — делится Константин Шестаков.