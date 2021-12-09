Контролировать создание доступной среды в Приморье помогут общественные организации

Принять участие в конструктивном диалоге пригласили общественников и предстваителей больших НКО инвалидов Приморья — Всероссийского общества слепых, общества глухих, общественной организации инвалидов «Ковчег», Всероссийского общества инвалидов, а также Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Обсуждение проблем, с которым сталкиваются инвалиды приморья прошло в неформальной обстановке. Люди делились проблемами предлагали возможные пути решения.
Открывая встречу, руководитель министерства труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая проинформировала, что уже было сделано в части обеспечения равных прав и возможностей для граждан с инвалидностью, а также обозначила задачи, которые стоят перед ведомством. Она отметила, что большое внимание будет уделено контролю за адаптацией объектов в рамках программы «Доступная среда». И в этом вопросе, по ее словам, не обойтись без помощи некоммерческого сектора.
«Безусловно, мы ведем работу по обеспечению доступной среды для всех категорий инвалидов, реализуется много проектов, которые упрощают жизнь этой категории граждан – социальное такси, выплата ухаживающим за инвалидами, компенсация до 400 тысяч рублей за обустройство жилых помещений и многое другое. Но без вашей помощи и обратной связи мы не сможем двигаться дальше – нам важен каждый отзыв. Предлагаю со следующего года встречаться раз в квартал и проводить такие совещания», – подчеркнула министр.
Кроме того, в Приморском крае для всесторонней информационной помощи инвалидам действуют шесть информационно-ресурсных центров «Опора». Специалисты помогают оформить меры социальной поддержки, решить жилищно-бытовые проблемы, консультируют по оформлению путевок на санаторно-курортное лечение и по любым другим вопросам.
Отдельно руководитель ведомства проинформировала участников встречи о тех изменениях, которые будут внесены в механизм предоставления услуги социального такси с начала 2022 года.
Уже в 2022 году заработает соцтакси для инвалидов I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих не только в пределах Владивостока, но и по всему Приморью. В год будет доступно 20 поездок с места заказа до места назначения и обратно или 40 поездок в один конец. Также, с 2022 года получатели такой услуги не будут ограничены списком социально значимых мест, а смогут добраться на такси по любому необходимому адресу.
Задача программы «Доступная среда» — обеспечить для инвалидов доступность услуг и беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Она действует в России с 2014 года. За это время показатель доступности социально значимых объектов в Приморском крае вырос до 63,6%. Это более тысячи объектов в сфере здравоохранения, спорта, социальной защиты и занятости, культуры, транспортной инфраструктуры, информации.