Лесная отрасль Приморья может «вздохнуть спокойнее» — количество проверок снизилось в разы

Министра отметил, что уменьшение количества проверок не означает ослабления внимания к соблюдению законности в отрасли. Снижение административных барьеров проводится в интересах добросовестных участников рынка. Что касается так называемых «черных лесорубов», браконьеров, которые все еще видят в приморской тайге источник незаконного обогащения, а также нарушителей режима пожарной безопасности, то Правительство Приморского края будет продолжать борьбу с ними и совершенствовать ее методы.