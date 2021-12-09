«Лети с приветом, вернись с ответом»: как пообщаться с Москвой за 30 рублей

— В основном людям нравятся открытки либо со словами «С Новым годом из Приморья», потому что они подчёркивают, что новогодний привет прилетел именно из нашего края, либо с дизайном «а-ля СССР», такие, как, например, с рисунками известного советского художника Владимира Зарубина, рассказали на почте и добавили, что именно такие открытки раскупаются первыми. И что чаще всего за открытками приходят люди возраста «45+».