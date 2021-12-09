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«Лети с приветом, вернись с ответом»: как пообщаться с Москвой за 30 рублей

9 декабря 2021, 01:32
Фото: Золотой Рог
В преддверии новогодних праздников жители Владивостока и Приморья вспоминают о самом простом, верном, безотказном и дешевом способе общения с родными и друзьями, живущими в столице или любой другой точке России и даже мира. Да, как ни странно, но это — почтовые открытки.

Кусочек бумаги с красивой картинкой и маркой стоит всего 33 рубля. При этом он донесёт ваши добрые слова и пожелания до близкого человека или друга, где бы тот ни находился. И создаст праздничное настроение.

Как рассказали в одном из почтовых отделений Владивостока, открытки с марками в целом жители краевого центра покупают не слишком охотно — разве что любители посткроссинга делают это регулярно. А вот именно перед Новым годом спрос на эту продукцию резко повышается.

— В основном людям нравятся открытки либо со словами «С Новым годом из Приморья», потому что они подчёркивают, что новогодний привет прилетел именно из нашего края, либо с дизайном «а-ля СССР», такие, как, например, с рисунками известного советского художника Владимира Зарубина, рассказали на почте и добавили, что именно такие открытки раскупаются первыми. И что чаще всего за открытками приходят люди возраста «45+».

Многие предпочитают отправлять новогодние поздравления в конвертах, но стоимость такой открытки плюс конверт уже составит без малого 80 рублей.

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#Новости#Приморье#Почта России#Общество
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