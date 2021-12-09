Олег Кожемяко оценил ход строительства театрально-образовательного комплекса в центре Владивостока

Гендиректор ООО «СГТ-Восток» Игорь Волкунович рассказал, что уже выполнено 30% бетонной подготовки под последующее устройство нулевого цикла. Всего за полгода нужно будет залить 68 тысяч кубометров бетона. Сейчас на площадке трудятся почти 60 человек, в январе их уже будет более 200. Он отметил, что объем работ будет увеличиваться ежемесячно, чтобы уложиться в заданные сроки.