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Олег Кожемяко оценил ход строительства театрально-образовательного комплекса в центре Владивостока

8 декабря 2021, 23:58
Фото: Иван Дякин / Правительство Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил как идет строительство театрально-образовательного комплекса во Владивостоке, который строят по поручению президента.

Строительная площадка находится в районе сопки Орлиное Гнездо. Уже выполнено более 500 буронабивных свай, изъят скальный грунт из котлована до уровня устройства бетонной площадки.

Гендиректор ООО «СГТ-Восток» Игорь Волкунович рассказал, что уже выполнено 30% бетонной подготовки под последующее устройство нулевого цикла. Всего за полгода нужно будет залить 68 тысяч кубометров бетона. Сейчас на площадке трудятся почти 60 человек, в январе их уже будет более 200. Он отметил, что объем работ будет увеличиваться ежемесячно, чтобы уложиться в заданные сроки.

Губернатор напомнил о важности соблюдения сроков. Уже через полгода нужно начать устройство внутренних инженерных сетей, отделку и обустройство объекта, которому предстоит стать важной культурной ценностью для России.

«Строители набирают темпы, мы еженедельно проводим совещания на площадке. Объект имеет большое значение для Приморского края, станет центром культуры России на Дальнем Востоке. Здесь будут располагаться сцена Мариинского театра, филиалы Третьяковской галереи, Музея Востока, Государственного Эрмитажа», — подчеркнул губернатор.

По проекту норвежской компании Snohetta, музейный комплекс, театр оперы и балета на 1300 зрителей и Российский государственный институт сценических искусств будут объединены в единую гармоничную фигуру в виде треугольника.

#Новости#Строительство#Культура#Олег Кожемяко#Приморье#Общество
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