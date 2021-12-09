zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Он принес в Россию импрессионизм»: приморцев ждет выставка Валентина Серова

9 декабря 2021, 03:44
Фото: Золотой Рог
Всего пять лет назад выставка Валентина Серова в Москве собирала огромные очереди — и МЧС ставило палатки для замерзающих в ней москвичей. А сегодня у приморцев появилась возможность доказать, что мы любим искусство Серова не меньше. Выставка его работ открылась в Приморской картинной галерее.

Выставка «Валентин Серов. Из собрания музеев России» (6+) — это 59 произведений из фондов четырёх музеев России, основу которой составляют работы, предоставленные Русским музеем.

«Также на выставке четыре работы из фондов нашей галереи, Пермской картинной галереи и Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, — говорит Владимир Петухов, сокуратор выставки, заместитель директора Приморской краевой картинной галереи по научно-просветительской работе. — Идея выставки возникла год назад, когда мы готовили план работы галереи. 2021-й — год 110-летия с даты смерти Валентина Серова, и выставку было решено посвятить его памяти и этому скорбному юбилею.

Иногда задумываешься: а если бы он пожил бы ещё лет 10? Написал бы он портрет Ленина? Или, как его лучший друг, живописец Константин Коровин, уехал в эмиграцию, не приняв революцию? Наш проект, в котором мы говорим не только о каких-то аспектах творчества Серова, но и о его биографии, заставляет об этом задумываться…

Наша выставка ставит цель заново осмыслить личность Серова, его творчество и судьбу, опираясь на его творчество, в том числе хранящееся в региональных музеях».

Показательно, что Русский музей проявил большую щедрость, предоставив для выставки 48 произведений Серова, в том числе и те, что находились в залах постоянной экспозиции.

— Есть исторический факт: за несколько недель до смерти, когда Валентин Серов жил в доме Щербатовых, его спросили: «Какие вещи в своем творчестве вы считаете лучшими?», — говорит Владимир Петухов. — И хотя никогда ранее Серов на такие вопросы не отвечал, на этот раз он взял бумагу и карандаш и составил список из 15 произведений. Так вот, три вещи из этого списка представлены у нас на выставке: портрет Аделаиды Симанович, портрет князя Феликса Юсупова и портрет Мары Олив».

Залы выставки в Приморской краевой картинной галерее показывают этапы творческой биографии художника и его разные ипостаси. Первый зал — это графика и ранние работы, здесь Серов раскрывается в полной мере как иллюстратор.

Второй зал — пейзажи и картины на мифологические, библейские сюжеты, жанровые работы.

Третий зал — портреты, и это, безусловно, жемчужина выставки.

— Здесь видна эволюция Серова как портретиста — от ранних портретов — например, Мары Олив, где видно, что Серова не зря считали продолжателем дела Веласкеса, Рембрандта, до портрета Аделаиды Симанович, ярко иллюстрирующего утверждение, что вместе с работами Серова в Россию пришли первые лучи импрессионизма, — говорит Владимир Петухов.

Алина Лучина

Материалы по теме
Выставка одной картины из собрания Третьяковской галереи открылась во Владивостоке Виды Владивостока — в картинах и драгоценностях
#Новости#Владивосток#Выставка#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56