«Он принес в Россию импрессионизм»: приморцев ждет выставка Валентина Серова

— Есть исторический факт: за несколько недель до смерти, когда Валентин Серов жил в доме Щербатовых, его спросили: «Какие вещи в своем творчестве вы считаете лучшими?», — говорит Владимир Петухов. — И хотя никогда ранее Серов на такие вопросы не отвечал, на этот раз он взял бумагу и карандаш и составил список из 15 произведений. Так вот, три вещи из этого списка представлены у нас на выставке: портрет Аделаиды Симанович, портрет князя Феликса Юсупова и портрет Мары Олив».