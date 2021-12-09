Пенсионеры ищут работу на заводах, в сельском хозяйстве и в бухгалтерии

Несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям всё ещё присутствует на рынке труда. По словам Ксении Авериной, директора hh.ru на Дальнем Востоке, более молодые возрастные группы (10-14 лет) численно сокращаются и на сегодня малочисленны. Поэтому ждать резкого притока этих специалистов на рынок в ближайшее время не приходится. Уже сейчас и в ближайшем будущем работодателям придется рассматривать, как альтернативу, кандидатов более старшего возраста.