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Работу Приморского здравоохранения оценили на федеральном уровне

9 декабря 2021, 01:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Минздрав края назвали лидером по построению модели управления качеством. На XIV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2021» работу приморского здравоохранения отметили специальным дипломом

В Москве на конференции «Медицина и качество-2021» министерство здравоохранения Приморского края назвали лидером по построению модели управления качеством.

«С 2018 года в медучреждениях Приморья внедряется система менеджмента качества. В ее основе – практические рекомендации Росздравнадзора. В 2019 году в пилотном проекте было 13 медучреждений края, сегодня их – уже 23, в будущем году список еще расширится», – подчеркнула заместитель председателя Правительства — заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Также в региональном минздраве отметили, что внедрение программы качества направлено на повышение эффективности медицинских организаций, рост удовлетворенности населения и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи.

Продолжается укрепление материально-технической базы отраслевых учреждений.

Проводятся капитальные ремонты, приобретается все необходимое оборудование. На обозначенные цели из бюджета дополнительно выделили 94 миллиона рублей.

Еще одно важное направление работы – стандартизация процессов у руководителей медицинских организаций и практикующих врачей.

«Проект показал, что работа врачей по алгоритмам, схемам, протоколам, чек-листам значительно эффективнее и несет положительные результаты для пациента. Позволяет врачу прописывать схему лечения, основываясь на доказательной медицине, а не на личном мнении, исключить ошибки в работе. Также внедрены дистанционные формы как в организационной, так и в медицинской деятельности, что позволяет врачам получать консультации внутри региона и за его пределами», — подчеркнула министр здравоохранения приморского края.

#Новости#Здравоохранение#Медицина#Приморье#Здоровье и экология
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