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Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»

9 декабря 2021, 00:37
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Три приморца вошли в число победителей

Студенты из Приморья стали призерами и победили во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!». Очный финал состоялся в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участие приняли 160 учащихся из 82 вузов и колледжей РФ.

Александр Ходаковский, Ирина Ведешина, Федор Шорников из ВГУЭС вошли в число победителей. Еще шестеро взяли «серебро». Бронза досталась троим.

Финалистов в 2021 году оценивали множество заинтересованных в работе с молодежью компаний и организаций. В том числе: «Газпром нефть», Почта России, Росатом, Ростелеком, Счетная палата РФ и другие. Также в оценке конкурсантов принимали участие финалисты и победители конкурса «Лидеры России».

Финалистов и победителей поздравил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков:

— Я от всей души поздравляю победителей Всероссийского молодежного кубка по менеджменту “Управляй!”. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области. Нам было по-настоящему трудно определить победителей, ведь все финалисты талантливы и амбициозны. Каждый участник выложился по максимуму. Уверен, их впереди ждет еще много побед.

Также он сообщил, что благодаря межпроектному взаимодействию внутри платформы «Россия – страна возможностей» победители и финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» могут с этого года попасть сразу в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал».

#Новости#Владивосток#Студенты#Конкурс#Приморье#Общество
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