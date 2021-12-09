zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю

9 декабря 2021, 00:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Участник конкурса «Звезда Дальнего Востока» Федор Шорников создал компанию «ТочноЗдесь» и вместе с командой проводит эко-туры по Приморскому краю. Проект участвует в номинации «Молодые львы».

Участники премии «Звезда Дальнего Востока» активно реализуют различные программы и проекты по социально-экономическому развитию Приморья. Их инициативы уже пользуются спросом на отраслевых рынках.

Бизнес Федора Шорникова действует с 2019 года. Опытные гиды знакомят желающих с самыми интересными и необычными природными достопримечательностями региона. Маршруты для туристов включают в себя острова в заливе Петра Великого, в частности Аскольд и Путятина, горы Пидан и Фалаза, уникальное скальное образование Парк Драконов, Смольные и Кравцовские водопады, полуострова Гамова и Брюса. В октябре услугами компании воспользовались около 130 человек.

Шорников со своим проектом участвует в программе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вместе с наставником молодой бизнесмен уже планирует расширение бизнеса. В планах авторские и многодневные туры.

«Решил участвовать в премии, так как считаю, что моя компания помогает развивать экологический туризм в Приморье и в России в целом», — заявил Федор.

Евгения Алексеева также участвует в премии «Звезда Дальнего Востока» и претендует на победу в номинации «Молодые Львы». Она развивает образовательную программу «Дальневосточный старт», направленную на вовлечение молодежи региона в предпринимательство и проектную деятельность.

«Я стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов “Моя страна – моя Россия”, который проводила президентская платформа “Россия – страна возможностей”. Победа в конкурсе принесла нашему проекту грант в размере 700 тысяч рублей. В прошлом году мы запустили “пилот” программы. Этой осенью был осуществлен набор на второй поток, сейчас готовимся к первому демо-дню в декабре, где участники должны представить свои проекты», — рассказала Евгения.

На обучение и разработку своих идей у участников было две недели. Уже в декабре они будут защищать сови проекты перед представителями институтов развития Дальнего Востока и внешней инновационной средой региона.

Общее количество заявок в 2021 году — около 800. Их подали участники из 26 вузов ДФО.

«В прошлом году у нас было три ярких проекта, которые представили свои разработки на Восточном экономическом форуме. Один из них – это научный проект, реализуемый в партнерстве с Росатомом, второй – мобильное приложение для разработки иммерсивных аудио-прогулок во Владивостоке. Эта команда уже вышла на этап продаж. Третий проект – образовательная платформа для детей с элементами искусственного интеллекта и геймификации», — рассказала Евгения.

Общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

За время её существования лауреатами стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов.

Основная цель премии — показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.

Награждать победителй будут 9 декабря в Москве, в рамках «Дней регионов Дальнего Востока».

#Новости#Бизнес#Молодежь#Дальний Восток#Туризм#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56