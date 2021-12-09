Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю

«В прошлом году у нас было три ярких проекта, которые представили свои разработки на Восточном экономическом форуме. Один из них – это научный проект, реализуемый в партнерстве с Росатомом, второй – мобильное приложение для разработки иммерсивных аудио-прогулок во Владивостоке. Эта команда уже вышла на этап продаж. Третий проект – образовательная платформа для детей с элементами искусственного интеллекта и геймификации», — рассказала Евгения.