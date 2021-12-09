Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю

Участники премии «Звезда Дальнего Востока» активно реализуют различные программы и проекты по социально-экономическому развитию Приморья. Их инициативы уже пользуются спросом на отраслевых рынках.
Бизнес Федора Шорникова действует с 2019 года. Опытные гиды знакомят желающих с самыми интересными и необычными природными достопримечательностями региона. Маршруты для туристов включают в себя острова в заливе Петра Великого, в частности Аскольд и Путятина, горы Пидан и Фалаза, уникальное скальное образование Парк Драконов, Смольные и Кравцовские водопады, полуострова Гамова и Брюса. В октябре услугами компании воспользовались около 130 человек.
Шорников со своим проектом участвует в программе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вместе с наставником молодой бизнесмен уже планирует расширение бизнеса. В планах авторские и многодневные туры.
«Решил участвовать в премии, так как считаю, что моя компания помогает развивать экологический туризм в Приморье и в России в целом», — заявил Федор.
Евгения Алексеева также участвует в премии «Звезда Дальнего Востока» и претендует на победу в номинации «Молодые Львы». Она развивает образовательную программу «Дальневосточный старт», направленную на вовлечение молодежи региона в предпринимательство и проектную деятельность.
«Я стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов “Моя страна – моя Россия”, который проводила президентская платформа “Россия – страна возможностей”. Победа в конкурсе принесла нашему проекту грант в размере 700 тысяч рублей. В прошлом году мы запустили “пилот” программы. Этой осенью был осуществлен набор на второй поток, сейчас готовимся к первому демо-дню в декабре, где участники должны представить свои проекты», — рассказала Евгения.
На обучение и разработку своих идей у участников было две недели. Уже в декабре они будут защищать сови проекты перед представителями институтов развития Дальнего Востока и внешней инновационной средой региона.
Общее количество заявок в 2021 году — около 800. Их подали участники из 26 вузов ДФО.
«В прошлом году у нас было три ярких проекта, которые представили свои разработки на Восточном экономическом форуме. Один из них – это научный проект, реализуемый в партнерстве с Росатомом, второй – мобильное приложение для разработки иммерсивных аудио-прогулок во Владивостоке. Эта команда уже вышла на этап продаж. Третий проект – образовательная платформа для детей с элементами искусственного интеллекта и геймификации», — рассказала Евгения.
Общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
За время её существования лауреатами стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов.
Основная цель премии — показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.
Награждать победителй будут 9 декабря в Москве, в рамках «Дней регионов Дальнего Востока».