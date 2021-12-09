В поликлинике Владивостока открылся центр амбулаторной онкологической помощи

«Благодаря тому, что в центре большое количество специалистов и много медицинской техники, будем быстрее обследовать пациентов, брать у них биопсию. Например, будем проводить пункционные биопсии щитовидной и молочной желез. А со следующего года планируем освоить и пункционную биопсию предстательной железы под контролем УЗИ. Наша задача – максимально оперативно верифицировать диагноз у пациента и при необходимости отправить его на консультацию и лечение в онкологический диспансер», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ирина Горбунова.