zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье увеличили количество коек для лечения больных COVID-19

9 декабря 2021, 01:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Коечный фонд Приморского края для больных COVID-19 вырос более чем на 70 мест. Рост числа больных в регионе продолжается.

Оперативный штаб края рапортует, что за прошедшие сутки специалисты зарегистрировали 459 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в Приморском крае развернуты 2 622 койки для больных COVID-19 и пневмониями в 24 медицинских организациях.

Возросшая заболеваемость — следствие отсутствие коллективного иммунитета в регионе. Его было необходимо сформировать до начала эпидемиологического осеннего сезона, до начала октября. Отдельно специалисты подчеркивают, что зависимости между ростом заболеваемости увеличением темпа вакцинации нет.

«Вакцинация не провоцирует заболевание у человека, в вакцине нет живого вируса. Человек может заболеть после прививки только в том случае, если он игнорировал средства индивидуальной защиты в первые 20 дней после прививки, когда формируется иммунитет», — акцентировали в ведомстве.

По данным местного Роспотребнадзора, уже вакцинированы 836 747 приморцев. Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет всего 0,2%.

На сегодняшний день жителям Приморья доступны более 250 мобильных и стационарных пунктов вакцинации.

#Новости#Вакцинация#Владивосток#Коронавирус#Приморье#Здоровье и экология
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56