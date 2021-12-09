В Приморье увеличили количество коек для лечения больных COVID-19

«Вакцинация не провоцирует заболевание у человека, в вакцине нет живого вируса. Человек может заболеть после прививки только в том случае, если он игнорировал средства индивидуальной защиты в первые 20 дней после прививки, когда формируется иммунитет», — акцентировали в ведомстве.