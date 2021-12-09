В Приморье запустили сайт-навигатор для развития зимнего туризма в регионе, а также интерактивную карту пляжей

«Ни для кого не секрет, что туристская отрасль одна из наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому наша работа и требует сейчас нестандартных подходов, прорывных решений по изменению сложившейся ситуации. Наша первоочередная задача − четко определить, какие меры поддержки сегодня помогут реально в короткие сроки вывести отрасль из кризиса с минимальными потерями и максимальным сохранением рабочих мест, развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном», — отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.