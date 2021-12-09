В санатории Приморья едут отдыхать со всего Дальнего Востока

По данным портала, в санаториях Приморья отдых в 2021 году обошелся в среднем в 3320 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Также в первой пятерке рейтинга популярности санаторно-курортного отдыха-2021 в ДФО составили Еврейская АО (3410 рублей), Бурятия (3260 рублей), Хабаровский край (2360 рублей) и Амурская область (2250 рублей).