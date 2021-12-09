Во Владивостоке ремонтируют дорогу, ведущую к бухте Боярин на острове Русском.

Для обеспечения комфортного проезда грунтовые дороги на Русском острове регулярно грейдируют и отсыпают силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В этом году на острове стартовал и первый этап реконструкции дорог – заасфальтирован участок от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В мэрии отметили, что в 2022 году асфальтирования грунтовых дорог на острове продолжится.