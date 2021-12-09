Во Владивостоке ремонтируют дорогу, ведущую к бухте Боярин на острове Русском.

Общая протяженность участка - более пяти километров. Как уточнили в городском управлении дорог и благоустройства, речь идёт о грунтовой дороге от района базы отдыха «Белый лебедь», далее по улице Кронштадтской по направлению к бухте Боярин.
Ремонт на указанном участке завершат до конца текущего года. А уже в следующем году, как заверили специалисты городского управления дорог и благоустройства, ремонт дорожного полотна в этом районе будут продолжен.
Для обеспечения комфортного проезда грунтовые дороги на Русском острове регулярно грейдируют и отсыпают силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В этом году на острове стартовал и первый этап реконструкции дорог – заасфальтирован участок от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В мэрии отметили, что в 2022 году асфальтирования грунтовых дорог на острове продолжится.